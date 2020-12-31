В Питере задержаны два актера, ради розыгрыша надевшие форму спецназовцев

В Санкт-Петербурге Росгвардия пожаловалась в полицию на ряженых спецназовцев — за деньги они в полном обмундировании производили захват своих клиентов. Как сообщили «Интерфаксу» в главном управлении питерского МВД, закончилась история банально — всех задержали по-настоящему.

«Реагируя на обращение коллег из Росгвардии, полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназавцев. На территории АЗС на проспекте Шаумяна микроавтобус "спецназа" был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии», — рассказали в МВД.

Задержаны два актера. Им грозит обвинение в незаконном использовании форменного обмундирования правоохранительных органов. Как рассказали в полиции, на «силовиках» были необходимые надписи и шевроны, а также спецсредства, бронежилеты, шлемы, балаклавы и охолощенные (имитационные) пистолеты Стечкина.