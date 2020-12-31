Путин отправил заместителя генпрокурора Виктора Гриня на пенсию

Владимир Путин 29 декабря подписал указ об освобождении Виктора Гриня от должности заместителя генерального прокурора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал правовой информации.

Причиной увольнения стал уход на пенсию. 1 января Гриню исполнится 70 лет, а это предельный срок, на котором можно занимать упомянутую должность.

О том, что замгенпрокурора оставит должность, ранее писали СМИ, но теперь это официально подтверждено. При этом Виктор Гринь сможет продолжить работу в Генпрокуратуре на общественных началах.

В обязанности Гриня входил надзор за делопроизводством особо важных дел СКР и следственного департамента МВД. В том числе он наблюдал за делом сестер Хачатурян и заявлял, что девушки должны проходить по статье о превышении мер самообороны, а не убийства.