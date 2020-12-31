Овощи и фрукты с улучшенными характеристиками в РФ официально промаркируют

Вице-премьер кабинета министров Виктория Абрамченко сообщила, что в 2021 году в России начнет действовать система маркировки «зеленой» продукции. Под этим понимаются продукты с улучшенными качествами, пишет «Российская газета».

В законопроекте прописано, какие продукты будут иметь право на отличительный знак качества, какое именно сырье должен использовать производитель и какие сроки предполагают реализацию товара. Так, гражданам будет удобнее ориентироваться на прилавках, выбирая приоритетные товары.

Тему «зеленых» продуктов поднял президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию в 2019 году.

Предполагается, что контролем реестра экологически чистой продукции займется Минсельхоз. Ведомство будет отслеживать, чтобы на производстве не использовалось генной инженерии, ионизирующего излучения, антибиотиков, а упаковка не могла привести к загрязнению товара. Дополнительные условия определят для усилителей вкус, ароматизаторов и пищевых добавок.

При этом особые требования предъявлены и к упаковке. Она должна быть перерабатываемой или биоразлагаемой.