Главный нарколог Минздрава: "Не делайте из детей собутыльников"

Главный внештатный психиатр-нарколог столичного депздрава и Минздрава РФ Евгений Брюн посоветовал россиянам рассаживать детей и взрослых на новогоднем застолье.

Также врач посоветовал не покупать для детского стола сладкие газированные напитки, имитированные под алкоголь. В частности, детское шампанское.

«Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но если вы даете детям "детский алкоголь", вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации», — цитирует Брюна «РИА Новости».

Вместо «детского алкоголя» специалист рекомендует подготовить для стола морсы и компоты.

Евгений Брюн отмечает, что у 10-20% детей есть генетическая склонность к алкоголизации, а такие культурные элементы могут поспособствовать ускоренному выходу в зависимость.

«Думаю, что раздельное употребление алкоголя взрослыми и неупотребление алкоголя детьми, сидящими за отдельным столом, это совершенно правильная история. Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», — говорит Брюн.