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"Отдельный сегмент "ВКонтакте": Кравцов рассказал о соцсети для школьников

Общество
09:50, 29 декабря 2020

"Отдельный сегмент "ВКонтакте": Кравцов рассказал о соцсети для школьников
Сергей Кравцов // Фото: Global Look Press
Сергей Кравцов // Фото: Global Look Press

Министр просвещения Сергей Кравцов вновь заявил, что социальная сеть для школьников, подготовленная на базе его ведомства, уже готова. Её представят отдельной презентацией в следующем году.

«Социальные сети — это отдельный сегмент "ВКонтакте", который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы», — приводит ТАСС комментарий министра. Из него однако неясно, чем конкретно соцсеть для школьников будет отличаться от «ВКонтакте», где также можно обсуждать вопросы.

Кравцов добавил, что на базе этой соцсети будут созданы специальные материалы, которые помогут учителям: «Они дозированы, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту».

Как писал Sobesednik.ru ранее, новая социальная сеть рассчитана не только на учеников и преподавателей, но также и на родителей. Кроме того, Кравцов уже пояснял, что соцсеть будет создаваться при содействии Mail.ru Group (владеет «ВКонтакте»). Она должна стать отечественным аналогом TikTok, но «без негатива».

Рубрика: Общество

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