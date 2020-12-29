Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"

Все хотят, чтобы елка долго пахла и чтобы иголки не осыпались. Правила ухода за елью в домашних условиях узнал Sobesednik.ru.

Как правильно выбрать новогоднюю ель

«На елочных базарах предлагают богатый выбор новогодних деревьев, самые популярные из них: ель, сосна обыкновенная и пихта Нордмана», – рассказывает представитель Роскачества.

Ель занимает первое место по популярности новогодних деревьев. Благодаря плотности своих веток она выглядит достаточно пушистой. К тому же именно ель лучше остальных деревьев наполняет дом хвойным ароматом.

Однако у новогодней ели есть небольшой недостаток: осыпается ель раньше других деревьев и стоит около двух недель.

Сосна достаточно стойкая, может простоять около месяца, если в помещении не слишком жарко и сухо, но дерево не выглядит таким пышным — у сосны большое расстояние между ярусами веток. Пихта Нордмана выглядит эффектно благодаря своим густым веткам. Кроме того, почти не осыпается и может простоять в помещении достаточно долго.

При выборе новогоднего дерева следует обратить внимание на несколько базовых моментов:

— состояние хвои: она не должна быть сухой и ломаться, при тряске дерева иголки не должны сыпаться;

— цвет иголок: если они пожелтели, то дерево срубили уже давно, в таком случае от покупки лучше отказаться.

«Обязательно покупайте натуральные елки, заготовленные без ущерба для природы, только в специально организованных елочных базарах, имеющих соответствующие документы», — добавляет представитель Роскачества.

Покупать ель эксперты советуют только на елочных базарах//фото: Global Look Press

Как ухаживать за елью в домашних условиях

Когда вы принесли дерево домой, нужно дать ему несколько часов согреться до комнатной температуры, не вынимая его из сетки и не устанавливая его. Следует обновить срез и поставить ель на сутки в ведро с водой, напитать влагой. Также рекомендуется опрыскивать дерево из пульверизатора.

Для установки елки можно использовать искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу — его еще называют флористической губкой, или использовать специальные подставки, которые можно наполнить водой.

Если вы хотите, чтобы дерево долго вас радовало, то обратите внимание на елки в горшке, но помните, что такое дерево должно получать соответствующий уход. Не следует выносить елку в горшке зимой на улицу: дерево реагирует на тепло дома, как на приход весны, и попав на мороз, растение сильно пострадает. После новогодних праздников его можно поместить в прохладное место, например, на застекленный балкон. Поливать такую ель следует раз в неделю, а высаживать растение в почву можно будет, когда ночная температура воздуха не будет опускаться ниже одного градуса мороза.

Что делать с елкой после праздников

Натуральное дерево, в отличие от искусственной елки, полностью биоразлагаемо, поэтому выбрасывать ель в мусорный бак не самая хорошая идея. Лучше отдать дерево на переработку. За этой услугой можно обратиться как в частные компании, так и сдать в соответсвующий пункт приема бесплатно. Список пунктов приема можно посмотреть на сайте Правительства Москвы.