Чиновница отправится на год в колонию из-за голодающего приемного ребенка

В региональной прокуратуре Брянска сообщили о приговоре, вынесенном начальнице группы опеки и попечительства местного профильного комитета. Ей назначили год лишения свободы в колонии-поселении по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

Летом уходящего года в Брянске местный житель сообщил в полицию, что у его соседа, с которым он выпивал алкоголь, проживает в квартире голодный ребенок, пишут «Такие дела».

Оказалось, что трехлетняя девочка была взята под опеку женщиной в семью, где злоупотребляли алкоголем. Мать на момент обнаружения девочки отсутствовала дома две недели. Именно она была ответственна за воспитание ребенка, и против нее в итоге возбудили уголовное дело по статьям о причинении физических страданий и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Когда сосед семейства обнаружил девочку, она находилась в кладовке в куче грязного белья. Также у девочки были обморожены ноги.