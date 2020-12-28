"У меня 37 лет выслуги": Максименко месяц в СИЗО, а следователь так и не пришел

Бывший замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, которого суд арестовал в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на то, что ему заблокировали даже карточку, куда ему приходит исключительно пенсия.

«Максименко сказал, что Сбербанк заблокировал его карточку "Мир", на которую у него приходила только пенсия. Говорит, "у меня 37 лет выслуги, на каком основании меня лишили пенсии"», — рассказывает посетившая его в СИЗО Марина Литвинович. По словам Максименко, из-за блокировки он даже не в состоянии оплатить услуги адвоката.

Более того, за месяц ареста следователь ни разу не пришел к нему. Лишь на пять минут однажды зашел помощник следователя, которому нужно было взять образец подписи Максименко, передает «Интерфакс».

По версии Следственного комитета, ушедший со службы после смены руководства ФСИН Максименко превысил должностные полномочия, согласовав на 2,1 млрд строительство объектов, которые подрядчик в итоге не завершил. Это якобы привело к потере 189 миллионов рублей на допзатратах на строительство.

Чиновника называли самым открытым в ведомстве для СМИ человеком. Незадолго до ухода, комментируя случай, когда после предполагаемых пыток заключенного руководитель колонии получил повышение, Максименко публично заявил, что ему «со стыда хочется под землю провалиться».