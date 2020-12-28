Соболь на свободе, проблемы в школах, ЛДПР не до пенсий. Главное к 28 декабря

Любовь Соболь отпустили из ИВС. Ей были предъявлены обвинения по делу о незаконном проникновении в жилище к возможному отравителю Алексея Навального, сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Она заявила, что преследование является политически мотивированным и это просто «месть Навальному за то, что он не умер». Политик намерена, несмотря ни на что, баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар рассказал Sky News, что проблемы с обонянием могут стать долгосрочной проблемой, возникающей из-за коронавируса. По его словам, разные запахи могут искажаться. Чаще всего это проявляется у молодых людей и медицинских работников.

В Москве в отделении «Фили-Давыдково» сотрудники центра «Э» МВД пытались задержать адвоката «ОВД-Инфо» Сергея Тельнова, который прибыл туда к своим подзащитным. Они пытались изъять у него телефон и заявили, что задержать его им приказало начальство.

53% родителей школьников уверены, что их дети беспрецедентно отстают из-за перехода на удаленку. Лишь 29% считают отставание небольшим, передает РБК данные исследования «Актион Образования». 22% опрошенных директоров и учителей считают, что никакого отставания нет, а 47% — что оно минимальное. При этом каждый пятый родитель уверен, что учителя оказались не готовы преподавать дистанционно.

В школе №6 в Шелехове Иркутской области острую кишечную инфекцию выявили более чем у сотни учащихся, пишет «Интерфакс». Директор учебного заведения распорядился временно закрыть его. Роспотребнадзор уточняет, что болезнь выявлена у 112 человек, один из которых — педагог. Два человека госпитализированы, в основном болезнь протекает в легкой и средней тяжести. В школе обнаружили ряд нарушений, губернатор Игорь Кобзев считает, всё дело в плохо проваренной курице.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что если коронавирусная обстановка не будет ухудшаться, «то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме» (цитата по «Российской газете»). Это касается Москвы и других регионов.

Думская оппозиция пыталась обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить закон об индексации пенсий работающих пенсионеров. Для этого нужно было собрать 90 подписей, но, как отмечает «КоммерсантЪ», это парламентариям не удалось: подписались в «Справедливой России» и в КПРФ, свою подпись оставил даже один единоросс, но ЛДПР идею не поддержала. Речь идет о том, что ежегодная обязательная индексация пенсий после внесения в Конституцию поправок не содержит исключения в виде работающих пенсионеров. Эксперты связывают позицию ЛДПР с нежеланием участвовать в «пиаре» Миронова и нежеланием Кремля индексировать эту часть пенсий.