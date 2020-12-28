Российский Дед Мороз дал советы по выбору новогодней ёлки

До новогодней ночи остались считанные дни, а многие до сих пор бегают в поиске подарков и самого важного украшения дома – елки. В интервью Sobesednik.ru главный Дед Мороз страны дал несколько советов россиянам.

– Родные мои! – обратился главный Дед Мороз к детям и взрослым. – Скажу вам честно: живые елочки я берегу, в своей сказочной вотчине и выращиваю, чтоб радовали и меня, и гостей моих.

Ну а уж если вы решили, что в Новый год вам нужна именно живая елочка, то в питомниках их много, – советует место покупки новогодней ёлки российский Дед Мороз.

Если маленькая, в горшочке так и поставьте. Если большая, высадите ее во дворе своего дома и каждый год украшайте.

Не забывайте поливать елочку, и она вам будет благодарна: вырастет пушистой, красивой. Будет радовать вас много лет.

– Дедушка Мороз, как ты относишься к тому, что в последнее время многие перешли на искусственные ёлки?

– Хорошо отношусь. Природу нужно беречь, а елочки и сосны – это такие полезные деревья! Вот в моем сосновом бору — воздух чистейший, дышится легко, спится сладко. И красиво в любое время года!

Так что и вы уж, внучата, берегите леса. Праздничные дни недолгие, а чтоб елочку вырастить, не один год понадобится.