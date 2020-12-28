Полиция не смогла доказать, что распространивший фейк юрист знал, что это фейк

В Иркутской области правозащитника Святослава Хроменкова не станут судить по административному делу о фейке о бунте в иркутской колонии. Дело было прекращено по двум причинам: не удалось установить, что посты писал он и что, распространяя их, он был осведомлен о ложности этой информации.

Как сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката «Агоры» Станислава Селезнева, полиция решила, в деле «не установлены факты, подтверждающие, что Хроменкову было заведомо достоверно известно, что массовых беспорядков в ФКУ ИК-2,7,14 ГУФСИН РФ по Иркутской области в апреле 2020 года не происходило». Отметим, что распространением фейков по определение является распространение заведомо ложной информации.

Помогло юристу и другое обстоятелство: он делал свои публикации в Facebook, который «расположен на технической площади компании, находящейся за пределами РФ». Таким образом в полиции объяснили, что не могут проверить, действительно ли аккаунт пользователя «Святослав Хроменко» ведет правозащитник Святослав Хроменко.

В связи с отсутствием состава правонарушения дело было закрыто.