Прачечная ФСБ, ЕС прививается, новая должность в школах. Главное к 27 декабря

Евросоюз начинает вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech, который одобрили в Еврокомиссии. До конца года в ЕС намерены поставить 12,5 миллиона доз вакцины, пишет «Интерфакс». Приоритет в вакцинации будет отдаваться людям из групп риска — сюда входят и пожилые люди.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о новой должности в школах. Пока ее введут лишь в пилотных регионах, но опыт могут распространить. В учебных заведениях появятся советники директоров по воспитательной работе, которые будут отвечать за «организацию воспитания». Как Кравцов пояснил «Российской газете», за это дополнительно будут платить 15 тысяч рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге местный депутат Игорь Высоцкий, которого обвиняют в раздаче продуктовых наборов, предоставленных за счет бюджета в пакетах со своим именем (причем люди жаловались на очереди, «неприглядный вид» наборов и «истекший срок годности» отдельных конфет), обругал журналиста MR7, пришедшего получить комментарий на этот счет:

«Ты и сам мерзавец (..) Карабин видишь, во? Тебя надо бы из него того, ага (..) Ты вот понимаешь, Навальный собрал таких вот педиков, *****, которые живут на эти деньги. Иди на отсюда».

Осужденного на 15 лет колонии бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, обвинявшего в злоупотреблении властью чиновников из администрации президента и ФСБ, могут начать судить ещё и по статье о неуважении к суду: «На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления. (...) На протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания», — пояснил собеседник ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь не ради политических выгод: «Сделает это [окажет помощь] бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод», — приводит его слова РИА Новости. Глава государства связал это с получением опыта системой МЧС.

До конца 2021 года государственным учреждениям запрещено закупать медицинские маски из-за границы (кроме стран ЕАЭС), следует из постановления правительства.

К питерскому отделению ФСБ люди начали приносить одежду на стирку. Об этом сообщает Znak со ссылкой на Telegram-канал «ПЬЯTNIЦА», это связывают с отравлением Алексея Навального, но один их участников акции пояснил, что дело в другом: «В последнее время у федеральной службы сложился имидж самой оперативной прачечной в России, особенно хорошо зарекомендовавшей себя в Омске».