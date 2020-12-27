Фото: Global Look Press

Гороскоп Зараева на 2021 год по знакам зодиака: от Овна до Рыб
Роман Широков // фото: Global Look Press

Широкова готовят на роль Михаила Ефремова
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Пластический хирург объяснил происхождение "шрама" на шее Путина
Виталий Милонов // фото в статье: соцсети

"Там все работает": Милонов раскрыл, где отметить Новый год без карантина и ограничений
В центре внимания
фото в статье: Дмитрий Соколов
Шаинского забыли, а Мавроди "наградили" долларом: кто в ответе за запустение могил знаменитостей?
Вечные ценности и новая Конституция: Что оставит после себя уходящий 2020 год
Планы на выходные: отмечаем Новый год в парках столицы и смотрим фильмы Вуди Аллена

Новости дня

27 декабря, воскресенье

[15:42]В России 1,3 млн пенсионеров должны кредиторам. Всего в долгах 7,8 млн человек
[15:25]"Экономил на себе": Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов
[14:35]В Москве ломавший банкомат мужчина без штанов умер, когда его задерживала полиция
[13:34]Комик высмеял борьбу властей с ценами: "Лапша для населения должна быть доступной"
[12:40]С понедельника в Москве начнется запись на вакцинацию для пожилых
[12:10]"Россия отравлена старичком": Синие трусы и плакаты появились в центре Владивостока
[11:39]В России выявлен недельный максимум по числе заболевших: более 200 тысяч
[10:56]Глава Якутска предложила бизнесу помочь мэрии в переезде в обмен на поддержку в медиа
[10:18]Прачечная ФСБ, ЕС прививается, новая должность в школах. Главное к 27 декабря

26 декабря, суббота

[21:00]В твиттере возмутились российской обложкой книги о жене Эйнштейна
[17:38]Наблюдавшаяся у психиатра женщина взорвала квартиру в Нижнем Новгороде
[17:16]На въезде в Ивановскую область будут спрашивать ковидные справки
[16:29]Песков заверил, что Путин сам сообщит, когда опробует вакцину от ковида
[15:37]У гроссмейстера Гарри Каспарова умерла мать
[15:10]Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден стал отцом
[14:14]У Любови Соболь в изоляторе забрали маску для проведения ДНК-анализа
[13:20]Умер офицер британской разведки, работавший на СССР, Джордж Блейк
[12:12]В РФ снова более 29 тысячи заболевших. "Спутник-V" одобрили для пациентов 60+
[11:24]Вырученные за сдачу вторсырья деньги де-юре предлагают освободить от НДФЛ
[09:58]Обыски у семьи Фургала и досрочные выборы в Армении. Новости к утру 26 декабря
[07:00]В Британии хакеры украли 900 Гб фото обнаженных пациентов пластических хирургов

25 декабря, пятница

[22:22]Глава Сахи вступился за женщину-министра, но в КПРФ не признают понятие сексизма
[21:28]В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося вывезти девушку в рабство к исламистам
[21:01]СК поменял статус Любови Соболь на подозреваемую и задержал на двое суток
[20:39]Досрочное ЕГЭ отменили и можно не сдавать его, если не поступаешь в вуз
[20:00]До 70% российских путешественников предпочтут на новогодье внутренний туризм
[19:23]Солист "Любэ" Расторгуев стал обладателем ордена Александра Невского
[18:41]ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой пришли уведомления о доставке двух гробов
[17:38]Историк Соколов получил 12,5 лет строго режима. Прокуратура просила для него 15 лет
[17:21]Самая престижная в мире искусства должность упразднена в Британии из-за пандемии
[17:00]В России могут запретить гастроли цирков, зоопарков и дельфинариев
[16:26]Передача Алжиру колониальных архивов Франции может обострить тему геноцида армян
[16:04]Сбер: Коронавирусом в России уже переболели 16 млн человек
[15:53]Глава Минэкономразвития назвал причиной роста цен неурожай и ослабление рубля
[15:44]СК: Проникнуть в квартиру "убийцы" Соболь помогали люди в форме Роспотребнадзора
[14:55]Историка Соколова, убившего аспирантку, признали виновным, но не назначили срок
[14:38]Кремль не возбудит дело об отравлении Навального после публикации истории болезни
[14:03]Соболь проходит по делу свидетелем: в 7 утра ей сломали дверь и забрали всю технику
[13:53]Число правил для общепита сократится с 800 актов до 85
[13:18]В Челябинске суд отказался искать хулиганство в трусах, натянутых у здания ФСБ

Фото: depositphotos
Возьми быка за... вырезку: рецепт новогодней говядины "Веллингтон"
 
Как сохранить форму до и после Нового года: советы экспертов и звезд
Фото: личный архив Таисии Повалий
"Черная смородина – лучшее средство!": Повалий рассказала о борьбе с коронавирусом
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкая альтернатива "Мимозе" и "Оливье"
Фото: depositphotos
Катись колбаской: Рецепт для проводов уходящего года
Фото: depositphotos
Гусь с яблоками, запеченный судак и салат с кальмаром: лучшие блюда к Новому году
Фото: Global Look Press
Олимпиада в Екатеринбурге и кража ели в Первомайске: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
10 шуток и ярких цитат Путина о видео с Дзюбой, мате Шнура, "фигне" про дочерей
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясо в мандаринах и рыба в шпинате: топ новогодних кулинарных фантазий
Фото: Global Look Press
Финансовые пирамиды в Липецке и "самолет Гагарина" в Волгограде: что обсудили в Сети
sobesednik logo

"Экономил на себе": Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов

Общество
15:25, 27 декабря 2020

"Экономил на себе": Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов
Владимир Тресков // Фото: администрация Большесосновского района
Владимир Тресков // Фото: администрация Большесосновского района

Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрения местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.

Председатель местной думы Дмитрий Логинов рассказал Ura.ru, что городской бюджет от этого никаких потерь не понесет. По его словам, весь год мэр Тресков «экономил на себе»: не получал премий, не брал больничный, а 15 дополнительных зарплат для него уже были предусмотрены в бюджете.

Сколько мэр получает в месяц, Логинов не сказал, отметив, что это «конфиденциальная информация». В год на содержание мэра тратится 4,4 миллиона рублей. Какой у Трескова годовой доход, неизвестно.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

В России 1,3 млн пенсионеров должны кредиторам. Всего в долгах 7,8 млн человек
Владимир Тресков // Фото: администрация Большесосновского района

Общество

"Экономил на себе": Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов
Фото: Global Look Press

Общество

С понедельника в Москве начнется запись на вакцинацию для пожилых
Политика
Пескову пора в отставку? Политолог проанализировал действия пресс-секретаря Путина
Путин всерьез присматривается: политолог назвал наиболее вероятного преемника президента РФ
"Кудрявцев во всем признался": Соболь сделала важное заявление перед допросом в СК
Кудрявцева сделают депутатом, как Лугового: "отравителю" Навального нашли место в Думе
Общество
Удалите фото бывших, купите себе подарок: 7 советов тем, кто встречает Новый год один
Синоптики сообщили о резком изменении погоды на Новый год в Москве
"Кремль. Путину". Верните деревням доступную медицинскую помощь!
Пройдемте в вытрезвитель: кого признают пьяным и сколько платить за "услуги"
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

На прошлой неделе Дмитрий Анатольевич заявил, что «хронической бедой» России является некто или нечто «разнотык». К слову, у писателя Михаила Зощенко в 1923 году вышел сборник произведений под таким названием. Но это неважно. Главное, что теперь, помимо двух известных российских бед, Медведев выявил еще и третью

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Пора уже обратить против них то самое оружие, которое они приватизировали, – закон. Потому что, если действовать в России по закону, первой жертвой окажется нынешняя власть со всеми подручными, по преступному сговору превратившими самую интересную и богатую страну мира в нечто страшное, смешное и стыдное

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

«Дом-2» утратил монополию на трэш. Хочешь драк в эфире – включай Соловьева. Польских журналистов там лупят, теряя микрофоны-петлички, точно так же, как Николая Должанского у бассейна. «Дом-2» будет закрыт, но дела и тела его – живее всех живых

Культура и ТВ
"Спасибо вам! За Победу и за "Белорусский вокзал": как фильм Смирнова спасли слезы Брежнева
У героини Гусевой похитили дочь, Бледанс замерзла в ванной: Премьеры 2021 года
Звезда "Сватов" Олеся Железняк ради съемок впервые окунулась в прорубь
В Общественной палате потребовали уволить Собчак и Шнурова
Шоу-бизнес
Яркие цвета и камни Сваровски: Романиди потратила на новогодние образы миллион рублей
"Рана кровоточит!": Юлиан после развода с Анастасией пережил новое потрясение
"Что стало с Успенской?": подписчики уничтожили Любовь Успенскую из-за публикации в соцсети
Мария Горбань поделилась с поклонниками фотографией в купальнике

Здоровье
Врач Ковальков назвал идеальную диету для похудания перед Новым годом
Дети умеют читать эмоции на лицах даже под масками
НАСА: Даже полбокала пива опасно нарушают координацию глаз и рук
После инсультов женщины умирают чаще мужчин
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
фото в статье: Андрей Струнин
Людей хотят приравнять к мусору: жители деревень под Москвой бьются против нового "Ядрово"
Алексей Лихачев // фото: Global Look Press, скриншот с YouTube
Лихой "Росатом": Глава госкорпорации и друг Кириенко за три года удвоил свои доходы
Фото: Global Look Press
А если это Любовь: Мама Алины Кабаевой получила квартиру за 600 млн рублей
Алексей Косыгин // фото в статье: Global Look Press
Феномен Косыгина: как ему удавалось быть полезным при Сталине, Хрущеве и Брежневе
Фото: Global Look Press; в статье: ТАСС, соцсети
"В" значит... Владимир? "Собеседник" нашел подмосковный дворец, связанный с президентом
Борис Грачевский // фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Борис Грачевский:
Рукописи не горят, "Ералаши" тоже
Александр Збруев // фото в статье: Андрей Струнин
Александр Збруев:
Над миром висит зонтик страшнее атомной бомбы
Стася Милославская // фото: фильм «На острие»
Стася Милославская:
Истории, подобные трагедии Стрельцова, сейчас случаются с режиссерами и журналистами
Константин Котов // фото: соцсети
Константин Котов:
Если совесть потребует, продолжу выходить на пикеты
Валентина Титова // фото: скриншот с YouTube
Валентина Титова:
Тарковского воспели невесть за что. "Зеркало" снял Рерберг
Фото: Global Look Press
Свадьба отменяется: Киркоров отказывается идти в ЗАГС из-за Пугачевой
Фото: Instagram
Поклонники в гневе: Настя Каменских радикально сменила имидж в преддверии Нового года
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // фото в статье: соцсети
"Ухожу в монастырь!": Терешкович круто меняет жизнь после пьяной выходки на юбилее Гогена
Фото: Instagram
Ню снегурка: Нюша на новогоднем фото "вывалила грудь"
Клава Кока // фото: Instagram
"Ножки просто вау": сексуальная Клава Кока взбудоражила поклонников новогодним фото
Павел Глоба // Фото: Global Look Press
В России появится новый лидер, ему поверит народ: неожиданный прогноз Павла Глобы на 2021 год
Стоп-кадр: YouTube
Пророчества Ванги на 2021 год: катаклизмы, болезнь Трампа, "красные деньги"
Фото: depositphotos
Испачканная скатерть и отказ от крепкого: как встретить 2021 год, чтобы разбогатеть
Пальто из мусора // фото в статье: соцсети
По Калугой мусор сделали искусством
Фархад Ахмедов // Фото: Facebook
"Отрезать ей яйца, развестись и быть свободным человеком"
^