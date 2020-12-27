"Экономил на себе": Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов

Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрения местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.

Председатель местной думы Дмитрий Логинов рассказал Ura.ru, что городской бюджет от этого никаких потерь не понесет. По его словам, весь год мэр Тресков «экономил на себе»: не получал премий, не брал больничный, а 15 дополнительных зарплат для него уже были предусмотрены в бюджете.

Сколько мэр получает в месяц, Логинов не сказал, отметив, что это «конфиденциальная информация». В год на содержание мэра тратится 4,4 миллиона рублей. Какой у Трескова годовой доход, неизвестно.