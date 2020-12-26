Вырученные за сдачу вторсырья деньги де-юре предлагают освободить от НДФЛ

В России на вторичную переработку идет не более 20% стеклотары. На это сетует глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.

Для сравнения он приводит опыт Швеции, Голландии, Бельгии, Германии, Дании и других стран, где процент переработки стекла находится в диапазоне от 89% до 98,5%. В общей сложности за год на свалках России оседает более полумиллиона тонн стекла.

В связи с этим сенатор предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, которые освободили бы от НДФЛ средства, полученные за реализацию металлолома, стеклянной и пластиковой тары.

Фактически эти средства и так не поступают в бюджет, потому что физлица не декларируют свои доходы. Но при этом юридическая норма ограничивает развитие инфраструктуры по сбору перерабатываемых бытовых отходов.

Возможно, поправки в налоговом законодательстве поспособствуют увеличению сети так называемых фандоматов – кабин, принимающих бутылки и другую тару на переработку в обмен на деньги.

Андрей Кутепов отмечает, что сегодня довольно сложно использовать смешанные отходы для вторичной переработки, поскольку их непросто извлекать из общих объемов мусора и зачастую материал оказывается слишком грязным для того, чтобы быть использованным в ресайкле.