У гроссмейстера Гарри Каспарова умерла мать

Гарри Каспаров сообщил в твиттере о смерти своей матери Клары Каспаровой. Она умерла в возрасте 82 лет.

«Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама!» — цитирует чемпиона мира по шахматам ТАСС.

Клара Каспарова оставила свою работу специалиста по автоматике и телемеханике в НИИ, когда ее сыну исполнилось 18 лет, чтобы посвятить себя его карьере. Звание чемпиона мира Гарри Каспаров удерживал 15 лет.

В 2012 году гроссмейстер вошел в Координационный совет российской оппозиции, но в 2013 году покинул страну. С 2013 года он возглавляет в Нью-Йорке Международный Совет «Фонда защиты прав человека». Недавно ЕСПЧ отказался признавать законной блокировку сайта «Каспаров.ру» в РФ.