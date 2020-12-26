Обыски у семьи Фургала и досрочные выборы в Армении. Новости к утру 26 декабря

По данным пресс-службы администрации Хабаровска, на последнем воскресном митинге за Фургала в 2020 году собралось около 30 человек. Отмечается, что все протестующие находятся под пристальным вниманием силовых структур. Напомним, с лета граждане проводят акции протеста в связи с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала.

Освещавший протестную активность в Хабаровске блогер Алексей Романов подал в суд на врио губернатора края Михаила Дегтярева. Тот в одном из интервью назвал Романова «грузинским провокатором». «Теперь ему придется это доказать. В суде», — цитирует «Интерфакс» блогера.

Тем временем экс-супругу Фургала Ларису Стародубову следователи допросили по делу о хищении средств завода «Амурсталь», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве. Также у женщины в квартире провели обыск. Показания в итоге она давала как свидетель.

Ранее обыски прошли и в квартире дочери Фургала, Екатерины Малофеевой. По делу о хищениях на заводе также задержаны экс-депутаты Дмитрий козлов и Сергей Кузнецов, а также бухгалтер Галина Алейникова.

Глава кабмина Армении Никол Пашинян пригласил политические силы к участию во внеочередных парламентских выборах в 2021 году. «Судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства должен решить народ своим свободным волеизъявлением. Я, как премьер-министр, считаю себя гарантом свободного изъявления этой воли», — цитирует премьера «Интерфакс».

В РПЦ пояснили, что не поддерживают полный запрет абортов в стране, а настаивают на выведении процедуры из списка операций, финансируемых из ФОМС, пишет Znak.com. Также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда пояснил в интервью RTVi, что в организации хотели бы добиться права для врачей отказывать в прерывании беременности по религиозным причинам.

Сегодня, 26 декабря, в России начало действовать правило двухнедельного карантина для граждан, прибывающих из Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса, который, предположительно, имеет более высокую контагиозность (легче передается от человека к человеку). В Роспотребнадзоре пока не подтвердили риски нового штамма.