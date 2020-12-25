В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося вывезти девушку в рабство к исламистам

В Петербурге до 23 февраля арестовали Мукаилгаджи Магомедова за попытку продать девушку в рабство радикальным исламистам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Мужчина был задержан накануне, когда собирался вывезти девушку в Египет обманным путем. Он лгал незамужней мусульманке, что хотел бы поступить там с ней в университет для изучения теологии, сообщили инсайдеры агентства в правоохранительных органах.

Предполагалась, что в Египте девушка должна была стать наложницей и исполнять бытовые и интимные нужды исламистов.

Магомедов в итоге признал вину. Судьба пострадавшей не уточняется.