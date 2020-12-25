Синоптики сообщили о резком изменении погоды на Новый год в Москве

Специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк рассказала Sobesednik.ru о скачках давления и температурных качелях в последние дни 2020 года. По словам синоптика, жители столичного региона станут свидетелями температурных перемен: Москву попеременно будут накрывать волны то тепла, то холода.

Как заверила Елена Волосюк, в конце декабря ожидается оттепель, сравнимая с весной. Снегопады продолжатся.

– Выпавший в ночь с 24 на 25 декабря снег точно не растает, – говорит специалиста Центра погоды ФОБОС. – В воскресенье, 27 декабря, подморозит. А в начале недели, 28 и 29 декабря, мы ожидаем новый всплеск тепла. Насколько он будет продолжительным – пока неизвестно.

Елена Волосюк предупредила метеозависимых людей о том, что к температурным качелям в конце 2020 года добавятся еще и скачки атмосферного давления.

Елена Волосюк // фото: скриншот "Россия 1"

– Резкие скачки атмосферного давления ждут нас в конце этой недели – 26 и 27 декабря, – пояснила синоптик. – Если говорить в цифрах, то в четверг, к примеру, было нормальное атмосферное давление. В пятницу, 25 декабря, давление опустилось на 10 единиц – это достаточно много. А в воскресенье, 27 декабря, давление вырастет на 10-12 единиц.

И такие перепады продолжатся, по словам Волосюк, на следующей неделе, вплоть до 31 декабря.

На вопрос Sobesednik.ru о том, какая погода будет на Новый год в Москве, Елена Волосюк ответила: