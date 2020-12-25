Масштабный протест, зачистка: СМИ предрекли России тяжелое лето 2021 года

Все большее количество политологов и экспертов из самых разных областей прочат россиянам довольно тяжелый в политическом и других смыслах 2021 год. Причем, многие из них отдельно отмечают, что признаки надвигающегося политического кризиса, который может спровоцировать резкий всплеск протестной активности в стране, были заметны еще с середины 2020 года, более того, некоторые из них особенно ярко проявляют себя и в последние пару месяцев.

Одним из драйверов нарастающей напряженности специалисты считают усилившееся политическое давление на представителей оппозиции. Федеральный центр, похоже, и не пытается скрывать готовность открыто противостоять любому несогласию с принимаемыми решениями. В преддверии новогодних праздников это было отчетливо продемонстрировано, как считают авторы популярного Telegram-канала «Кремлевский мамковед», на примере суда над муниципальным депутатом Юлией Галяминой. Эксперты отмечают, что приговор Галяминой является не последним в череде попыток зачистить политическое поле под парламентскую кампанию 2021 года, а потому предупреждают о возможном всплеске протестной активности в стране.

«Началась зачистка политического поля в преддверии выборов в Государственную думу. Накануне Тверской суд столицы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной по «дадинской статье» и приговорил ее к двум годам условно. Она стала уже четверым в России человеком, который осужден по данной статье, однако является первым политически мотивированным делом в судебной практике новоиспеченного главы Мосгорсуда Птицына.

Данный приговор снова подтверждает, что путинский режим находится в статусе классической диктатуры, но значение суда заметно шире. Дело еще и в общем тренде на криминализацию любого несогласия, ведь режим фактически лишил Юлию Галямину права выдвигать свою кандидатуру, а также возможности преподавать. И с этим наказанием она столкнулась из-за организации сопротивления обнулению президента.

Митинги несогласных с приговором Галяминой станут одной из частей будущего большого протеста, который произойдет уже летом 2021 года, после того, как Кремль откажет в регистрации оппозиционных кандидатов в рамках парламентских выборов», — пишут авторы канала.