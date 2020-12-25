Границы не для джетов, камер и депрессий много, а помощи мало. Главное к 25 декабря

«Фонтанка» считает, что закрытие границ с весны почти не отразилось на перелетах личных бизнес-джетов, которые «продолжают свободно перемещаться через вроде бы закрытые коронавирусом границы». К такому выводу издание пришло, изучив данные сайта Flightradar24, который отслеживает перелеты. Не снизилось и число полетов из Москвы в Лондон после того, как в Великобритании нашли новый штамм ковида. Издание также предполагает, что, учитывая динамику, россияне могли летать в Англию, делая пересадку в Риге.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что на выработку коллективного иммунитета от коронавируса может уйти сильно больше года, возможно, несколько лет. «Наверное, это был бы оптимистический сценарий [если коллективный иммунитет выработается к лету]. Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше», — приводит его слова РИА Новости. Он также заметил, что неизвестно, как долго сохраняется эффект от препарата, и если на вакцинацию уйдет больше 2 лет, её может понадобиться вводить снова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил устраивать «зимние кафе» с 25 декабря по 10 января. Фактически речь идет об открытых верандах, но, учитывая, что сейчас зима, многие пользователи соцсетей не поняли идею г-на Беглова: «Ударим воспалением легких по коронавирусу», — прокомментировал известие один из пользователей.

Россия заняла третье место по числу установленных камер видеонаблюдения, тот же результат и по их количеству на 1000 человек, следует из исследования TelecomDaily, о котором пишет «КоммерсантЪ». Первое место по общему числу камер (200 млн штук) занимает Китай, на втором месте США с 50 млн камер. В России установлено 13,5 млн камер, во всех остальных странах на порядок меньше. Отметим, что по числу камер на 1000 человек США обгоняют Китай (152,8 против 143,6). Большая часть камер в РФ частные — 58,7%, государственных — 32,8%.

Лаборатория социальной и экономической психологии Института психологии РАН заявила, что в 2020 году каждый третий в России жаловался на симптомы депрессивного расстройства. Допускается, что показатель занижен. Тимофей Нестик из РАН считает главной причиной беспокойства цифровизацию и потерю уверенности в помощи государства у 67% граждан, а эксперт по медицинской коммуникации и стрессу Анна Хасина рассказала о значительном росте обращений в больницы и отсутствии реакции со стороны медицинских властей: «Система здравоохранения не реагирует и не меняется», — это лишь усугубляет ситуацию, уверена она.

Счетная палата и Центр перспективных управленческих решений указали на серьезные проблемы в оказании адресной помощи нуждающемуся населению. Они считают, что принимаемые меры против бедности не имеют под собой доказательной базы. Нет и критериев для оценивания эффективности этой борьбы в регионах. Недостаточно эффективно работает и система адресной помощи: с 2014 по 2018 годы каждый пятый малоимущий не получил положенной поддержки.