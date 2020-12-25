Досрочное ЕГЭ отменили и можно не сдавать его, если не поступаешь в вуз

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в этом году школьники не смогут досрочно сдать ЕГЭ в связи с эпидемиологическими ограничениями.

Итоговое сочинение одиннадцатиклассники будут писать во второй декаде апреля, уточнил Кравцов в интервью «Российской газете». ЕГЭ будет проводиться с 31 мая по 2 июля.

При этом те, кто не планирует поступать в вуз, смогут сдать только государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку с 24 по 28 мая.

Девятиклассники тоже лишаться возможности досрочно сдать экзамены в 2021 году. Они получат аттестаты только на основании итоговой аттестации по русскому языку и математике. Сдача выборных предметов отменяется.