В Омске избили закладчика наркотиков, требуя сообщить места закладок

В Омске завершено расследование заказного нападения на закладчика наркотиков. Фигурантами дела стали местные жители в возрасте 17 и 19 лет, сообщает СК по Омской области. Преступление произошло в марте уходящего года.

Юноши избивали закладчика, заставляя его слить места, где был расположен «товар». Действовали они по наводке хозяина «интернет-магазина». Нападение они снимали на мобильный телефон. При этом закладчику угрожали пневматическим оружием.

Съемка была изъята при проведении расследования и стала одним из основных доказательств.

19-летний подозреваемый был заключен под стражу, а несовершеннолетний отправлен под домашний арест. По инкриминируемой статье им грозит до 12 лет лишения свободы.