Штраф за обращение к Байдену и отложенные санкции США. Новости к утру 24 декабря

Представитель Госдепартамента США заявил, что инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального может еще больше ухудшить отношения между Россией и Штатами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

«Нет никакого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме как участие и ответственность за это российских властей», — заявили в Госдепе.

Согласно данным CNN, на которые ссылается ТАСС, в США уже были подготовлены санкции в связи с покушением на политика, официальные лица могли применить их только с согласия пока еще действующего президента Дональда Трампа. Трамп же не стал обвинять россиян в этом покушении.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа в Омскую больницу, откуда после был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». Позже было опубликовано расследование, согласно которому в отравлении политика участвовало как минимум восемь представителей ФСБ.

Челябинскую активистку Валентину Волкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за обращение к Джо Байдену. Она вместе с единомышленниками записала обращение к новоизбранному президенту США с просьбой помочь решить проблему с вредными выбросами в Челябинске.

Полицейские же усмотрели в съемке несогласованный митинг и постфактум составили протокол о несанкционированном проведении акции. 74.ru пишет, что Волкова намерена оспорить решение и готова дойти до ЕСПЧ.

А тюменский коммунист Александр Черепанов по той же статье, что и челябинка Волкова, оштрафован на 10 тысяч рублей. Его признали организатором шествия в честь годовщины Октябрьской революции.

Акция Российской коммунистической рабочей партии проходила 7 ноября, но полиция разогнала мероприятие. Его основными участниками были пенсионеры.

Также против Александра Черепанова возбудили уголовное дело по статье о применении физической силы к полицейскому. При этом в видеоматериалах видно, что сразу трое полицейских применяли силу к активисту, пишет «Новая газета».

«Сталин сидел, и я буду сидеть, значит», — прокомментировал процесс Черепанов.