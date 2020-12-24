От СК требуют взять под контроль уголовное дело 71-летнего правозащитника в Чечне

В Грозном с 8 декабря под стражей содержится адвокат Сергей Марков. Сначала 71-летнего правозащитника задержали по обвинению в мелком хулиганстве, будто бы он вел себя вызывающе и беспричинно выражался громкой нецензурной бранью, а после силовики «обнаружили» у него наркотики. Об этом пишут «Кавказ.Реалии» и «Адвокатская газета».

В письме МКА «Санкт-Петербург» Сергей Марков сообщил, что один из сотрудников полиции ОП №1 сначала насильно насильно запихнул ему под куртку пакет с веществом, а после оказывал психологическое воздействие на адвоката, чтобы тот подписал документ, подтверждающий его вину.

Марков пояснил, что пошел на самооговор, поскольку ранее перенес инфаркт и опасался за свое здоровье.

Адвокатская палата Ставропольского края обратилась к СК по Чечне с требованием взять под контроль расследования этого дела. Там предполагают, что преследование может быть связано с профессиональной деятельностью правозащитника.

«Учитывая возраст адвоката (71 год), его статус и отсутствие сведений о нем, как о лице, склонном к употреблению наркотических средств, – его заявление о незаконных действиях сотрудников полиции должно быть взято на особый контроль, а сами обстоятельства исследованы самым тщательным образом», — пишут в своем обращении представители Совета Адвокатской палаты.