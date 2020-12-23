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Юрист ФБК Шаведдинов вернулся со службы на архипелаге Новая Земля

Общество
12:19, 23 декабря 2020

Юрист ФБК Шаведдинов вернулся со службы на архипелаге Новая Земля
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

В московский аэропорт «Домодедово» прибыл юрист ФБК Руслан Шаведдинов. Он провел год срочной службы на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Напомним, в декабре 2019 года в квартире у Шаведдинова провели обыск, после чего насильно отправили на срочную военную службы. В течение суток было неизвестно, где находится сотрудник команды ФБК.

Позже еще двух сотрудников ФБК по такому же сценарию отправили на службу в Архангельск и на Чукотку. При этом один из них является астматиком.

Шаведдинов был переведен в часть, в которой нельзя было пользоваться мобильной связью.

«Я рад всех видеть безумно. Рад вернуться в Москву. Это самый лучший город. Ты видишь, я стою перед тобой полностью здоровый и счастливый, и все со мной хорошо. На самом деле, тьфу-тьфу, я год провел без болячек», — цитирует «Медиазона» слова Шаведдинова, встретившегося в аэропорту с близкими.

Рубрика: Общество

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