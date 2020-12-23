Стройки РФ без мигрантов, 1% землян с COVID-19. Новости к утру 23 декабря

Согласно указу президента Владимира Путина, доля государства в уставном капитале «Первого канала» сократится с 51% до 34%. Об этом пишет «Интерфакс». Так, первая кнопка федерального телевидения вышла из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

При этом уточняется, что «Первый канал» все равно останется одним из основных медиаактивов и этот статус за ним останется при внедрении механизма «золотой акции». Новый совет директоров возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Целью таких пертурбаций называют повышение финансовой устойчивости телеканала.

Министерство строительства и ЖКХ намерено привлечь из бюджета порядка 354 миллионов долларов на модернизацию очистных сооружений на озере Байкал. Так ведомство намерено спасти водоем от загрязнения.

Ремонт систем водоотведения проведут на основании соглашения о займе между государством и созданным странами-членами БРИКС Новым банком развития. Предполагается, что проект будет реализован в течение шести лет, передают «Известия».

В МВД сообщили, что за год в России зафиксирован отток трудовых мигрантов из разных областей. Оставили работу в РФ от 20% до 50% в разных сферах. Если в прошлом году в России трудились 2,35 миллиона иностранцев, то теперь только 1,8 миллиона.

В том числе отмечается нехватка рабочей силы в сфере строительства, из-за чего некоторые проекты не успевают сдать в срок.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 77,95 миллиона человек. Таковы подсчеты ТАСС со ссылкой на СМИ, экспертов и властей. Это уже как минимум более 1% населения планеты. При этом в России доля зараженных составляет 1,9%. Больше всего переболевших в небольших странах. Так, например, в Андорре заразились 9,9% от общего числа населения.