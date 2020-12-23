Система видеонаблюдения в Москве помогла найти 193 человека из федерального розыска

Пресс-центр МВД сообщил о положительных результатах введения Единой системы видеоаналитики на улицах столицы. Как передает «Интерфакс», благодаря установленным в Москве камерам, сотрудникам МВД за первые 9 месяцев 2020 года удалось вычислить 193 человека, находившихся в федеральном розыске.

Уточняется, что кто-то из этого числа был задержан, а в отношении других были приняты иные меры административного характера.

Сейчас в Москве только муниципалитетом установлено более 178 тысяч камер видеонаблюдения. Городская система видеоаналитики обустраивается с 2017 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что активистка проекта «Роскомсвободы» смогла за 16 тысяч купить в даркнете историю своих передвижений за прошедший месяц. Неизвестные собрали данные о ней с городских камер по предоставленным фотографиям.