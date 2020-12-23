Обвиняемого в нападении на офис ЕР аспиранта МГУ требуют приговорить к шести годам

Гособвинение требует приговорить к шести годам аспиранта МГУ Мифтахову по делу о нападении на офис «Единой России».

«В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Мифтахову шесть лет колонии общего режима», – цитирует агентство «Москва» адвоката Светлану Сидоркину.

Азат Мифтахов обвиняется в нападении на московский офис партии «Единая Россия» в январе 2018 года. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Помимо Мифтахова, по делу проходят Алексей Кобаидзе, Елена Горбань, Станислав Речкалов и Андрей Ейкин. Для Горбань и Ейкина прокурор запросил четыре и два года условного срока соответственно, Кобаидзе и Речкалов покинули территорию России.

Аспирант считает дело сфабрикованным, свою вину он отрицает. За Мифтахова вступились более 300 профессоров и научных работников российских и зарубежных университетов и научных центров.