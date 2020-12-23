Активист, "распятый на кресте" перед зданием ФСБ, подал в суд на РУДН

Акционист Павел Крисевич направил в столичный Гагаринский суд иск против РУДН, в котором учился на первом курсе экономического факультета.

Как писали «Новые известия», комиссия РУДН под председательством проректора по работе со студентами Сергея Базавлука, приняла решение отчислить Крисевича. Причиной стала его акция около здания ФСБ на Лубянке. Художника «распяли» на кресте в образе Христа, а под ним разожгли тома уголовных дел. Так он хотел привлечь внимание к проблеме политзаключенных в РФ.

78% членов дисциплинарной комиссии выступили за отчисление Крисевича, поскольку он «не отвечает образу студента». Решение было принято 1 декабря. Крисевич настаивает, что не нарушал университетский устав.

Активист уверен, что приказ о его отчислении является дискриминацией по нравственным мотивам. Он требует восстановить его в вузе и выплатить ему 500 тысяч рублей за моральный ущерб, пишет «Медуза».

Ранее он отсидел 15 суток за свой перформанс в образе Иисуса Христа.