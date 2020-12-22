В Питере женщина не смогла отсудить у "МакДональдса" 73 млн за запах масла в доме

Петербурженка пыталась добиться от ресторана «МакДональдс» компенсации в размере 72,7 миллиона рублей за то, что ей приходится терпеть запах фритюра в своей квартире. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Речь идет о фастфуд-заведении, расположенном на первом этаже жилого дома.

Также горожанка жаловалась на шум и вибрации от систем кондиционирования и иного оборудования, которое работает круглосуточно. При этом ее окна выходили на другую сторону многоквартирного дома.

В итоге районный суд все-таки отказал недовольной женщине в компенсации после проведения СанПИН-экспертизы. Было установлено, что оборудование не нарушает установленные нормы.