У Минпромторга попросили возвращать пенсионерам НДС за еду на карту

На имя главы Минпромторга Дениса Мантурова направлено предложение по социальной поддержке пенсионеров и граждан с доходом ниже прожиточного минимума, пишет RT.

Авторы предложения — Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив. Директор ведомства Максим Петунин предлагает возвращать упомянутым категориям граждан 10-20% НДС на продукты питания.

Актуальность своего предложения Петунин обосновывает вниманием президента к вопросам роста цен в стране. У наиболее уязвимых граждан наибольшая часть денег уходит именно на пропитание.

При этом Петунин предлагает установить лимит для получения этой услуги. Возврат средств предлагается сделать автоматизированным. Как только покупатель оплачивает полную сумму чека, следом ему возвращается сумма НДС.