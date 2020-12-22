Судебные приставы с экспертами прибыли в Среднеуральский женский монастырь

Пресс-служба Екатеринбургской епархии сообщила о начале строительно-технической экспертизы на территории Среднеуральского женского монастыря, попавшего в сводки СМИ в связи с отлученным от церкви бывший схиигуменом Сергием.

На место в сопровождении судебных приставов прибыли представители церкви и назначенные судом эксперты, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в сентябре в монастыре так и не смогли провести инвентаризацию недвижимого имущества. С этой целью была создана комиссия Екатеринбургской епархии.

После воспрепятствования со стороны соратников схимонаха было заведено два уголовных дела по статьям о самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Сам экс-схиигумен проходит по делу как свидетель.