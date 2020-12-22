Режиссер Виталий Манский встал с синими трусами у здания ФСБ. Его задержали

Российский режиссёр документального кино Виталий Манский пришел к зданию Федеральной службы безопасности и изобразил подобие одиночного пикета, держа в руках синие трусы. Когда к нему подошли два сотрудника полиции, он сообщил им, что хотел бы, чтобы его трусы были чистыми. Также он сказал, что выражает таким образом свою гражданскую позицию.

На видеозаписи, которую в своем Facebook опубликовал режиссер Аскольд Куров, видно, как после этого он разворачивается, убирает трусы в карман и пытается уйти, однако полицейские догоняют его и просят пройти с ними. Сообщается, что режиссер задержан и доставлен в Мещанское ОВД Москвы.

В 2018 году г-н Манский выпустил документальный фильм «Свидетели Путина», который состоял из архивных записей с президентом Владимиром Путиным, когда тот только пришел к власти в начале 2000-х годов.

Поступок Манского, вероятно, связан с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне он выпустил ролик с записью телефонного разговора с одним из своих предполагаемых убийц Константином Кудрявцевым. На нем г-н Кудрявцев признается, что отряд ФСБ, в который он входит, пытался отравить политика. Сам он занимался очисткой одежды от остатков химического оружия и указал, что больше всего яда должно было быть на «гульфиках» в «паховой области трусов» Навального. Он уточнил, что трусы были синего цвета. После этого синие трусы стали в социальных сетях новым символом отравления Навального, а ФСБ заклеймили как ведомство, занимающееся стиркой нижнего белья.