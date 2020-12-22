Ректоры и Минобрнауки ищут способы для снижения цены за вынужденный дистант

Минобрнауки совместно с ректорским сообществом готовят рекомендации для снижения стоимости онлайн-обучения, пишет АГН «Москва» со ссылкой на министра науки Дмитрия Афанасьева.

Глава министерства предположил, что основанием для сокращения ценника может стать рассылка материала для самостоятельного изучения. При этом недопустимо использовать это как аргумент для снижения заработной платы у преподавателя.

«Преподаватель так же готовится, тратит те же силы и то же время проводит в контакте со студентами», — пояснил Афанасьев.

В перспективе ведомство и сообщество ректоров намерены найти компромиссный вариант для вузов и студентов.