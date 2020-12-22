Пластический хирург объяснил происхождение "шрама" на шее Путина

Внимательные пользователи соцсетей заметили у президента России «шрам» в области горла. Соответствующие кадры были сделаны совсем недавно, во время большой пресс-конференции Путина. Ранее ничего подобного на фотографиях и видеоизображениях российского лидера не было видно. Пользователи высказывают разные версии: от пластической операции до шрама, который обычно остается после того, как в дыхательные пути установливают трубку для искусственной вентиляции легких.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф пояснил Sobesednik.ru, как подобный «шрам» мог появиться на шее президента.

– В теории после интубации (это когда человек находится в реанимации в тяжелейшем состоянии) такой шрам может остаться, но это только в теории. Нередко бывает, что не остается даже рубца, так заворачивается кожа, – говорит пластический хирург.

По словам эксперта, на нижней части шеи Владимира Путина не шрам, не последствие интубации или даже пластической операции, а… естественное состояние кожи для человека пожилого возраста. Напомним, что президенту России сейчас 68 лет.

Пользователи Сети обратили внимание на странные складки на шее президента

– На данном участке тела не проводится какая-либо пластическая операция, – объясняет хирург. – Даже если предположить, что это какое-то новшество в пластической хирургии, то оно в таком случае было бы выполнено более профессионально без столь серьезного ляпа.

Здесь классическая шея 68-летнего мужчины с плохим тургором (эластичность, упругость. – Прим. Sobesednik.ru). С возрастом тургор кожи меняется, становится более слабым.

Лицо Владимира Владимировича очень ухоженное, заметен профессиональный косметологический уход, и когда мы видим идеальное лицо, то, естественно, начинаем обращать внимание на кожу шеи, – отмечает хирург. – Но для шеи таких действенных профессиональных уходов, к сожалению, нет.

При надевании рубашки и галстука горло передавливается, лишняя кожа собирается и превращается в такую складку, – раскладывает все по полочкам врач.

Так что по всей видимости, все дело в неудачном ракурсе, которого до этого операторам удавалось избегать.