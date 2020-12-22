Коронавирус добрался до Антарктиды: с континента эвакуированы 26 зараженных

Антарктида перестала быть единственным континентом, на территории которого не зарегистрирован ни один случай COVID-19.

Как пишет ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC, тесты на коронавирус у 36 человек, которые находятся на чилийской станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс, оказались положительными. База находится на западе континента, недалеко от Южной Америки. Все зараженные эвакуированы в Чили и помещены в изоляцию, их состояние медики оценивают как хорошее.

По данным The Guardian, 26 человек из инфицированных являются военными, еще 10 относятся к обслуживающему персоналу базы.

Три члена команды корабля, который оказывал военным транспортные услуги, также заболели. Результаты их анализов стали известны по возвращении из рейса в Антарктиду.

Сообщается, что станция продолжает работать.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские власти приняли решение на неделю приостановить авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, заражение которым происходит на 70% быстрее.