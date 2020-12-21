В столичных многоэтажках рабочие при капремонте заживо замуровывают голубей

Жители многоэтажных домов в Москве сообщили, что в ходе капремонта строители замуровывают голубей на верхних этажах.

Как пишет Ridus.ru, рабочие заделывают решетками отверстия в зданиях, где гнездятся голуби, что вызывает возмущение жильцов. Отмечается, что сигналы поступают из разных районов столицы.

Конфликт между жителями девятиэтажки на Коровинском шоссе в Гольяново с коммунальщиками дошел до драки.

«Идет замуровывание живых голубей: взрослых и птенцов. Животных обрекают на страшную мучительную смерть. Женщины в данный момент дерутся со строителями в буквальном смысле. Вчера приезжала три раза полиция и думала, что все это прекратится, а сегодня опять начали», – рассказала представитель Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Сообщается, что после того как к ситуации в Гольяново подключились общественники, работы были приостановлены, однако позже они возобновились. Начальник участка подрядной компании «Век» Файруз Сафин сообщил, что рабочие действительно замуровали голубей по ошибке, но отметил, что позже птиц выпустили на свободу. Он пояснил, что жильцы верхних этажей постоянно жаловались на соседство с птицами.