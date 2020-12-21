В мэрии Москвы опровергли рассылку политического опроса в школы – это РАНХиГС

В департаменте образования московской мэрии заявили, что опрос учителей, старшеклассников и их родителей о политических взглядах, участии в митингах и обсуждении этих вопросов в школе проводили не они, а представители Центра социологических исследований РАНХиГС.

Ведомство утверждает, что этот опрос проходил на независимой от властей основе, а участие было полностью анонимны и добровольным.

«Департамент образования не рассылал в школу подобных вопросов. Центр социологических исследований РАНХиГС самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании. Содержание анкеты самостоятельно определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований РАНХиГС. Участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей совершенно добровольное и анонимное. Опрос направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий», — говорится в ответе пресс-службы столичного департамента образования, поступившем в редакцию Sobesednik.ru.

Ранее о проведении такого опроса сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в образовательных учреждениях. Издание утверждало, что учителей московских школ «настойчиво» просит пройти опрос их непосредственное руководство.