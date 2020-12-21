Описавшего Путину жизнь после пожара в Ростове ребенка предложили забрать у мамы

Жительница Ростова-на-Дону, чей сын написал письмо Владимиру Путину, пожаловалась, что ей угрожают изъятием ребенка.

Как пишет издание 161.ru, к ростовчанке Анне Антошиной пришли из прокуратуры и предложили забрать 11-летнего сына Диму. Ранее мальчик отправил Владимиру Путину письмо с описанием условий, в которых семья живет после пожара в 2017 году. Тогда в центре города сгорело 120 зданий, в том числе их дом.

По словам Антошиной, на протяжении трех лет она просила предоставить ее семье жилье вместо сгоревшего, но из-за того, что женщина получила в наследство комнату в бывшей коммуналке, она не имеет права на компенсацию от государства.

Накануне пресс-конференции президента проверить условия, в которых проживает ребенок, явились сотрудники надзорного ведомства, предложившие забрать мальчика «на время». Его мать посчитала это угрозой.

«Сын это услышал и заплакал. Считаю ли я, что это угроза мне? Конечно», – заявила женщина. Она рассказала, что холод семье не грозит, поскольку в комнате стоит обогреватель типа форсунки, а на печные конфорки кладут плиту, которая также согревает помещение.