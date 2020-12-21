Менее 5% россиян надеются на пенсию выше средней заработной платы

Для нормальной жизни в старости 22,1% россиян необходимы пенсионные выплаты в размере более чем 45 тысяч рублей.

Желаемый размер пенсии у жителей России составляет 30-45 тысяч. Об этом свидетельствует исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir, пишет «РИА Новости».

Названная сумма примерно равна среднему размеру заработных плат по стране. На пенсии не ниже этого уровня согласны 46,6% респондентов, а 29,1% устроит меньший размер.

Между тем 22,1% граждан считают, что для достойной старости необходимы выплаты, превышающие сумму в 45 тысяч рублей. На пенсию в 25 тысяч готов жить 1% опрошенных.

Сообщается, что более половины респондентов уже получают или планируют получать пенсию в 15 тысяч, а каждый пятый рассчитывает на выплаты в размере 30 тысяч. 4,3% опрошенных надеются на пенсии, превышающие 45 тысяч.