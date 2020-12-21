Квота на образование иностранцев в России составит в 2021 году 18 тысяч человек

В России установлены квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, получаемое за счет бюджета.

Об этом пишет ТАСС.

В постановлении правительства, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, говорится, что квота на образование иностранцев и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом соотечественников, в 2021 году установлена на уровне 18 тысяч человек, в 2022-м – 23 тысяч.

Начиная с 2023 года квота на бесплатное образование иностранцев в РФ будет составлять 30 тысяч человек.

Проект постановления кабмина этим летом разработало Минобрнауки. Сообщалось, что его реализация потребует выделения дополнительных средств из бюджета в объеме 171 млн рублей в 2021 году, 973 млн в 2022-м. С 2023-го будет выделяться 2,6 млрд рублей ежегодно.

По данным ведомства, в российских вузах обучается более 300 тысяч зарубежных граждан из более чем 170 стран.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что при получении паспорта РФ для иностранцев могут ввести специальные проверки на поведение в нестандартных ситуациях.