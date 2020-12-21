НИЦ Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" заключили договор по борьбе с COVID-19

Англо-шведская компания AstraZeneca и Центр Гамалеи подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает «РИА Новости», президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил стороны с заключением соглашения, которое также подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на следующей неделе планируется начать массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V» среди людей старше 60 лет.