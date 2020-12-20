В новогоднюю ночь в Москве проезд на метро будет бесплатным, несмотря на ковид

Telegram-канал департамента транспорта Москвы сообщил, что в этом году проезд на метро в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным. Глава дептранса Максим Ликсутов назвал это традицией и пообещал украсить вагоны, а комментаторы в Сети удивились, как эти решения мэрии согласуются с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — заявил Ликсутов. Также он пообещал сделать бесплатной парковку в столице в период с 1 по 9 января.

«Зачем? Чтобы туда народу побольше набилось? Чтобы в центре толпы собрать? Собянин уж не знает, как москвичей извести», — пишет один из комментаторов в Twitter.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что большое застолье на Новый год — это угроза «не только для здоровья, но и для жизни». Он также попросил жителей из зоны риска избежать подготовки к праздникам. Причем социальные карты пенсионеров и учащихся заблокированы с октября.

Отметим, что сразу после ночи бесплатного проезда тарифы на поездки в столичном метро вырастут на 2-3 рубля в зависимости от формы оплаты.