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В Ставрополе полицейский убил бывшего друга

Общество
14:42, 19 декабря 2020

В Ставрополе полицейский убил бывшего друга

17 декабря на выезде из Ставрополя в лесной зоне был обнаружен труп 29-летнего Александра Арбузова, о пропаже которого 12 декабря в полицию сообщила мать.

Как пишет «Медиазона» со ссылками на УМВД и СК, мужчина ушел из дома 10 декабря. В его поисках в том числе участвовал отряд «Лиза Алерт».

По факту убийства был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности местной полиции. Он рассказал, что убил бывшего друга выстрелом в голову, и признал свою вину.

После внутренней проверки полицейского уволили из органов, в ближайшее время он будет арестован.

Рубрика: Общество

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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