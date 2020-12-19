В Ставрополе полицейский убил бывшего друга

17 декабря на выезде из Ставрополя в лесной зоне был обнаружен труп 29-летнего Александра Арбузова, о пропаже которого 12 декабря в полицию сообщила мать.

Как пишет «Медиазона» со ссылками на УМВД и СК, мужчина ушел из дома 10 декабря. В его поисках в том числе участвовал отряд «Лиза Алерт».

По факту убийства был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности местной полиции. Он рассказал, что убил бывшего друга выстрелом в голову, и признал свою вину.

После внутренней проверки полицейского уволили из органов, в ближайшее время он будет арестован.