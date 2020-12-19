"Дом-2" не закрывают, а Обаме нравится "Дылда". Новости к утру 19 декабря

Пресс-центр МВД РФ сообщил, что с начала года в России возбуждено 37 уголовных дел о распространении фейковой информации о коронавирусе и составлено 450 протоколов за фейковые новости о ковиде. Об этом пишет ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в Екатеринбурге будет приостановлена работа генконсульства Штатов, а во Владивостоке генконсульство закроют. Он объяснил это решение реорганизацией службы дипмиссии.

«Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», — сказал Помпео.

Министерство обороны РФ сообщило, что окажет необходимую помощь и поддержку семье российского офицера, погибшего при разминировании территории в Нагорном Карабахе. В районе города Шуши офицер Международного противоминного центра в результате подрыва получил тяжелые ранения и скончался в госпитале.

Национальный совет Швейцарии одобрил законопроект о разрешении регистрации однополых браков в стране. 136 депутатов поддержали законодательную инициативу, а 48 проголосовали против. Ранее в стране были разрешены однополые партнерства, но теперь все парные союзы уравнены в правах. Однополые семьи смогут усыновлять детей, а лесбийским парам открыт доступ к банку спермы.

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере список «произведений визуального повествования», которые считает самыми интересными за год. В нем в том числе упоминается фильм Кантемира Балагова «Дылда».

Растиражированная вечером 18 декабря новость о закрытии шоу «Дом-2» оказалась неправдой. Участник проекта Алексей Крупин в своем Instagram пояснил, что передача уйдет из эфира ТНТ, но появится на другом канале.

«Дом-2» находится в эфире с 2004 года, он был придуман одиозным Валерием Комиссаровым — бывшим депутатом Госдумы, экс-членом «Единой России», а также создателем передач «Окна» и «Моя семья». Он долго отрицал свою принадлежность к «Окнам» и «Дому-2».

В 2014 году у Комиссарова «отняли» права на «Дом-2». Позже в интервью Ксении Собчак он заявлял, что скоро передача закроется. В том числе потому, что новое поколение молодежи на первое место ставит самореализацию, а не «построение любви».