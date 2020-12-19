"Дом-2" не закрывают, а Обаме нравится "Дылда". Новости к утру 19 декабря

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18 декабря, пятница

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[17:47]Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер от последствий коронавируса
[17:19]В Петербурге мужчина не смог оспорить штраф за разбитый нос бывшей супруги
[16:37]Объем ФНБ вырос до 13,5 трлн на фоне сокращения доходов населения
[16:28]Бывший замдиректора Росгвардии арестован по делу о мошенничестве
[16:21]К делу Шестуна привлекут внимание ООН
[16:03]Сообщать статус иноагентов НКО должны будут только СМИ, но не блогеры
[15:53]Песков: Данные, что Сафронов долго работал в "Роскосмосе", Путину дало следствие
[15:21]МВД начнет бороться с "влиянием на массовое сознание молодежи"
[15:19]Юлии Галяминой запросили 3 года колонии за сбор подписей против поправок
[15:17]Американские разведчики не могут определиться по поводу роли КНР в выборах в США
[14:25]"Яндекс" опубликовал список всех популярных слов с 2011 по 2020 годы
[14:17]YouTube и Facebook хотят штрафовать на 20% выручки. Это почти 50% бюджета Москвы
[13:35]Он просто хотел стать Хокаге. Прокуратура требует запретить "Наруто"
[13:21]Детских психологов предлагают ввести в амбулаторную службу
[12:41]Бывший зять Мишустина отсудил у Навального 350 тысяч за честь и достоинство
[12:09]У журналистов, писавших об экс-зяте Путина, пытались взломать аккаунты
[11:56]"Нужно захоронить": Певцов признался, что не хотел бы встретиться с душой Ленина
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[10:54]Имя миллиардера, зарабатывающего на PornHub, упоминается в Google всего три раза
[10:41]Авторы законов об иноагентах считают, у Навального есть все шансы им стать
[10:00]Минпромторг выступил против запрета на одноразовые пластиковые пакеты
[09:43]Во Франции судимый за домашнее насилие супруг взял жену в заложники и убил
[09:08]Общественники и силовики смогут сесть в машину во время экзамена на права
[08:49]Ветераны требуют от Путина гарантий, кабмин бьет по пшенице. Главное к 18 декабря

17 декабря, четверг

[22:07]Ларс фон Триер напишет и снимет все эпизоды продолжения сериала "Королевство"
[21:43]Чубайс: Практически все задачи Путина в сфере энергоэффективности сорваны
[21:24]Глава МИД Германии назвал слова Путина о деле Навального "дымовой завесой"
[20:43]СМИ: Власти ЕС сообщили США, что Дерипаска нарушает условия санкционной сделки
[20:00]Акции "Сибура" за $100 для зятя президента: Что говорят Путин, Шамалов и авторы
[18:54]Спортивный арбитраж запретил России участвовать в Олимпиадах до конца 2022 года
[18:21]Навальный: Версия Путина об отравлении, если вникнуть, "превратится в тухлую тыкву"
[17:47]Песков: Путин признал, что ФСБ ведет слежку за Навальным. К нему "много вопросов"
[17:21]Путин назначил к Новому году выплаты по 5 тысяч на каждого ребенка до 7 лет

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"Дом-2" не закрывают, а Обаме нравится "Дылда". Новости к утру 19 декабря

Общество
10:07, 19 декабря 2020

"Дом-2" не закрывают, а Обаме нравится "Дылда". Новости к утру 19 декабря
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

Пресс-центр МВД РФ сообщил, что с начала года в России возбуждено 37 уголовных дел о распространении фейковой информации о коронавирусе и составлено 450 протоколов за фейковые новости о ковиде. Об этом пишет ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в Екатеринбурге будет приостановлена работа генконсульства Штатов, а во Владивостоке генконсульство закроют. Он объяснил это решение реорганизацией службы дипмиссии.

«Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», — сказал Помпео.

Министерство обороны РФ сообщило, что окажет необходимую помощь и поддержку семье российского офицера, погибшего при разминировании территории в Нагорном Карабахе. В районе города Шуши офицер Международного противоминного центра в результате подрыва получил тяжелые ранения и скончался в госпитале.

Национальный совет Швейцарии одобрил законопроект о разрешении регистрации однополых браков в стране. 136 депутатов поддержали законодательную инициативу, а 48 проголосовали против. Ранее в стране были разрешены однополые партнерства, но теперь все парные союзы уравнены в правах. Однополые семьи смогут усыновлять детей, а лесбийским парам открыт доступ к банку спермы.

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере список «произведений визуального повествования», которые считает самыми интересными за год. В нем в том числе упоминается фильм Кантемира Балагова «Дылда».

Растиражированная вечером 18 декабря новость о закрытии шоу «Дом-2» оказалась неправдой. Участник проекта Алексей Крупин в своем Instagram пояснил, что передача уйдет из эфира ТНТ, но появится на другом канале.

«Дом-2» находится в эфире с 2004 года, он был придуман одиозным Валерием Комиссаровым — бывшим депутатом Госдумы, экс-членом «Единой России», а также создателем передач «Окна» и «Моя семья». Он долго отрицал свою принадлежность к «Окнам» и «Дому-2». 

В 2014 году у Комиссарова «отняли» права на «Дом-2». Позже в интервью Ксении Собчак он заявлял, что скоро передача закроется. В том числе потому, что новое поколение молодежи на первое место ставит самореализацию, а не «построение любви».

Рубрика: Общество

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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