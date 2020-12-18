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В Петербурге мужчина не смог оспорить штраф за разбитый нос бывшей супруги

Общество
17:19, 18 декабря 2020

В Петербурге мужчина не смог оспорить штраф за разбитый нос бывшей супруги

В Петербурге районный суд отказал в обжаловании приговора местному жителю, который разбил лбом нос бывшей супруги. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на пострадавшую, Анну Тимашеву.

Инцидент произошел 15 декабря 2019 года. До этого мужчина долгое время преследовал бывшую супругу, хотя продолжал видеться с общими детьми, которых забирали и привозили обратно родители отца. Но в один из дней они не смогли этого сделать, и мужчина сам привез детей к дому, в котором живет экс-жена, хотя она скрывала от него адрес.

Когда она обвинила его в преследовании, и завязался скандал, мужчина ударил девушку лбом в нос. Нос оказался сломанным.

Позже суд признал его вину и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Также известно, что отец задолжал более 500 тысяч рублей алиментов, которые должен был выплачивать на детей.

Ранее сообщалось, что Госдума возобновила работу над законом о профилактике семейно-бытового насилия.

Рубрика: Общество

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Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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