В Петербурге мужчина не смог оспорить штраф за разбитый нос бывшей супруги

В Петербурге районный суд отказал в обжаловании приговора местному жителю, который разбил лбом нос бывшей супруги. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на пострадавшую, Анну Тимашеву.

Инцидент произошел 15 декабря 2019 года. До этого мужчина долгое время преследовал бывшую супругу, хотя продолжал видеться с общими детьми, которых забирали и привозили обратно родители отца. Но в один из дней они не смогли этого сделать, и мужчина сам привез детей к дому, в котором живет экс-жена, хотя она скрывала от него адрес.

Когда она обвинила его в преследовании, и завязался скандал, мужчина ударил девушку лбом в нос. Нос оказался сломанным.

Позже суд признал его вину и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Также известно, что отец задолжал более 500 тысяч рублей алиментов, которые должен был выплачивать на детей.

Ранее сообщалось, что Госдума возобновила работу над законом о профилактике семейно-бытового насилия.