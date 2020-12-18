"Проект": Власти Подмосковья вынуждают бизнес платить работникам за вакцинацию

Человек, представляющийся как министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, разослал компаниям-подрядчикам «Мосавтодора» сообщения, где потребовал от них выплатить по 30 тысяч рублей каждому сотруднику, который согласится стать добровольцем для вакцинации препаратом «Вектор», сообщает издание «Проект».

Журналисты связались с этим человеком, в разговоре с ними он не видел проблемы в рекламе добровольной вакцинации, а на вопрос о выплатах не ответил.

«Откуда я должен взять 300 тысяч на премии сотрудникам? У меня на это бюджета нет», — сетует один из руководителей компании-подрядчика «Мосавтодора». Они отмечают, что в их бюджете таких премий не предусмотрено. При этом три других подрядчика признались, что их никто не принуждал вакцинировать сотрудников, и добровольцев среди них также нет.