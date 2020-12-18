Чтобы узаконить перепланировку, необходимо знать, отвечает ли она строительным, правовым и санитарно-гигиеническим нормам, которых насчитывается очень много. Нельзя нарушать несущую способность конструкций, размещать мокрые зоны над жилыми, объединять жилую комнату с кухней при наличии газовой плиты – это лишь часть того, с чем приходится сталкиваться при решении вопроса. Проблема решается по-разному, но есть и общий порядок действий, которые помогут узаконить планировку.

Когда нужно узаконивать перепланировку

Перепланировка квартиры обязательно должна быть узаконена. В противном случае собственнику может грозить штраф, а еще контролирующая организация потребует вернуть все в первоначальный вид (п. 3 ст. 29 Жилищного Кодекса РФ), что может обойтись в приличную сумму.

Но сначала стоит понять, действительно ли была сделана перепланировка. О ней можно вести речь, если в результате ремонта изменилась планировка квартиры, из-за чего нужно менять план БТИ. Пример: была перемещена плита, пропала или добавилась перегородка и пр. Поклеить обои, застеклить балкон и выполнить другие работы, не влияющие на планировку, можно без узаконения.

Что сделать, чтобы узаконить новую планировку

Многие не знают, как узаконить перепланировку квартиры, поэтому ошибочно полагают, что этот вопрос нужно решать с БТИ. На самом деле здесь вносятся уже узаконенные изменения на основании согласования с ответственными органами. До похода в БТИ нужно получить разрешение, если работы еще только планируются, или акт о завершенном переустройстве, если они уже закончены. Эти документы подтверждают, что перепланировка не нарушает установленные нормы.

Для получения разрешения или акта необходимо обращаться в следующие организации:

в Москве – в Жилищную инспекцию;

в Московской и других областях – в орган местного самоуправления.

Для успешной процедуры должен быть готов пакет документов, который включает:

запрос (можно подать в электронном виде через Госуслуги);

документы, подтверждающие право собственности на квартиру (оригинал или заверенные нотариусом копии);

технический паспорт из БТИ;

проект и техзаключение, выданное организацией с допуском СРО, о допустимости перепланировки, если работы только планируются, и техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ, если ремонт уже завершен и отображен в плане БТИ;

другие документы, зависящие от типа перепланировки (справка из Управляющей компании, теплотехнический расчет, справка из банка при ипотеке и пр.).

Если работы по перепланировке квартиры, находящейся не в Москве, уже выполнены и изменения «засвечены» в документах БТИ (на плане квартиры стоит штамп о незаконной перепланировке), то нужно обращаться в суд, приложив к исковому заявлению техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по изменению планировки. Если все правильно, суд вынесет решение об обязанности БТИ скорректировать план квартиры с учетом новой планировки.