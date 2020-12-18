Имя миллиардера, зарабатывающего на PornHub, упоминается в Google всего три раза

Журналисты Finacial Times указали на непрозрачность самого крупного порнографического бизнеса в мире и его основного владельца — Бернарда Бергемара. До сих пор человек, зарабатывающий миллиарды долларов на цифровом секс-трафике, оставался в тени. Именно он является основным владельцем компании MindGeek, за которой стоят такие ресурсы, как PornHub, RedTube и YouPorn.

Имя мужчины упоминается всего лишь трижды при запросах в Google и только по делам, где он допрашивался по иску к RedTube.

Мало известно и об основных кредиторах бизнеса. Согласно данным источников журналистов, в 2011 году в компанию вложились 125 секретных инвесторов. В общей сложности они отдали на развитие 362 миллиона долларов. Известно, что среди них значились инвестиционная компания Fortress Investment Group, финансовый холдинг JPMorgan Chase и даже Корнельский университет. Во всех организациях отказались комментировать свое участие в бизнесе.

Ничего не известно и о руководителях высшего звена компании, фигурирующих в корпоративных документах. В Сети нет никаких следов их личностей.

Нахрапистость MindGeek показательна в том, что они смогли заработать не только на «купюрном» порно, в создание которого вложили ресурсы, но и монетизировали «домашний» контент интимных видео, которые загружают сами пользователи. Sobesednik.ru публиковал монолог вебкам-модели, которая рассказывала об аппетитах ресурса для взрослых: «PornHub берет 70%, от 10 до 15% берет студия и твой заработок 15-20% от вырученных средств», – объясняла девушка.

Компанию неоднократно критиковали за лояльное отношение к недобровольно слитым порно-роликам, расистским и женоненавистническим сюжетам, публикации съемок скрытой камерой. А ранее PornHub удалил более восьми миллионов роликов от непроверенных пользователей из-за обвинений в распространении интимных видео с несовершеннолетними. Из-за скандала с ними прекратили сотрудничество MasterCard и Visa. Ресурс теперь работает только с криптовалютой.

Согласно данным Google-аналитики, за последний месяц пользователи вбивали «PornHub» в поисковую строку чаще, чем «Трамп» и «коронавирус». Сайты MindGeek ежедневно выгружают около 15 терабайтов видео, что соизмеримо с половиной контента, созданного за всю историю Netflix.

При этом на основном сайте MindGeek нет почти никаких следов, указывающих на то, что компания зарабатывает на контенте для взрослых. Они предпочитают скромно называть себя лидерами в дизайне, разработке и управлении веб-сайтами с высокой посещаемостью.