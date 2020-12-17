В Питере волонтеры с полицией спасли десантника без ног от "нищенской мафии"

В Санкт-Петербурге полиция при содействии волонтеров вызволила из рабства жителя Нижнего Новгорода, которого заставляли просить милостыню на улице. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк.

Днем 16 декабря в полицию поступил звонок о возможном удерживании двух человек в доме деревни Новое Девяткино. Полиция выехала по адресу и обнаружила в квартире 42-летнего мужчину с ампутированными ногами и девушку с ребенком.

Мужчина рассказал, что потерял ноги, подорвавшись на мине во время службы в ВДВ. В родном Нижнем Новгороде он выпивал со злоумышленниками, которые в немобильном состоянии доставили его в квартиру, где удерживали и заставляли просить милостыню на улицах Петербурга. Если он отказывался это делать, его избивали.

Попросить о помощи он смог, когда его оставили дома одного. Из окна квартиры он попросил прохожих сообщить о своей ситуации в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают еще одного мужчину, который мог пострадать от рук «нищенской мафии».